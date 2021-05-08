韋達在五月氣勢如虹，繼周三（5日）谷夜連中三元後，今午（8日）沙田日馬又憑「會長之星」及「勁力十足」起孖而回。

「勁力十足」今仗雖然初升上第三班，不過在巴度胯下沿途在「幸運傳奇」外側領放，末段受到「勝賢」強勁挑戰。

終點前一度看似「勝賢」已超越「勁力十足」，不過從最終頭馬相可見，後駒險勝鼻位，韋達可謂相當有運。

巴度在今戰憑「勁力十足」贏馬後，保持五月頭馬未斷纜並累積四捷，成績與兩大冠軍騎師莫雷拉及潘頓睇齊。

至於今場大熱門「勇闖」臨場賣至1.8倍，然而卻在雷神胯下再度倒灶而回，連同上仗1.3倍跑梗頸四，兩戰累積輸掉43,038,626元的獨贏投注額。

第九場單Win及組合獨贏A3分別派65及37元，二重彩派543元。

第二至四名順序為「勝賢」、「高耀智星」及「勇闖」。

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