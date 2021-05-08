沈集成延續自3月起的強勢，今午（8日）憑轄下泥地王「超霸神駒」勝出尾場二班1650米，奪得季內第54場頭馬，追平本身在2015至2016馬季創造的個人單季最佳成績。

現時沈集成僅落後方嘉柏及蔡約翰各五Win，賽後他表示自己不會因為爭冠軍，而打亂馬房既定部署。

沈集成說：「今季我暫時取得54場頭馬，落後榜首五Win。」

「對於爭冠軍我只抱平常心，最重要都是替一眾馬主及馬房手足爭取好成績，有合適的途程才會部署馬匹出賽，絕不會為爭冠夾硬來。」

「『超霸神駒』今仗打破以往由『準備就緒』（已退役）所保持的場地紀錄贏馬，對我來說不太意外，因為今日的場地偏快並利放。」

「此馬勝出今仗後評分已高，未必會有太多泥地賽讓其上陣。」

「但我不會因此替牠報爭草地賽，因為此馬喜愛泥地，若轉跑其他場地賽事落敗，只會磨滅其鬥心，故部署上我或會放眼海外賽事。」

「以我所知，韓國有一場泥地賽都適合此駒報跑，但由於舉行時間與新季開鑼時間相近，屆時潘頓應不會替其遠征。」

「所以我也會考慮杜拜等地的泥地賽事，但一切要看疫情發展。」

「事實上，我原本也打算安排『幸福笑容』出戰今屆日本安田紀念賽，但當地馬會都因疫情關係而婉拒。」

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