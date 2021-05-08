第五場第四班1800米：「威闖」今季在第三班跑咗十場，表現一般。

上場減夠分落第四班跑同程，遇着一場古怪步速落敗不足為懼！

今日（8日）繼續跑同程，強配唯一贏馬拍檔潘頓上陣，明顯想再贏馬。

昨日（7日）開飛7.2倍，5點輕輕落到6.8倍，現時進一步落到4.3倍W，2倍位置。

隔晚最尾嗰浸飛好勁，睇飛好有信心今場贏馬。

「嘉才」質新馬今季只跑四場，表現一場比一場好。

上場轉跑泥地，明顯有心試馬，今場轉跑田草1800米一定啱跑，今場繼續用彭國年上陣。

昨日開飛8.4倍，5點輕輕回上9.4倍，現時企住8.6倍，2.5倍位置。

明顯係有飛，呢匹自購馬在外國只跑一場長途2000米贏馬，今場跑1800米應該合適，好大機會見到真章。

「影疾」今季表現平穩，場場都有走勢有腳影見到。

上場初配雷神跑田草1600米後上第二，今場增程跑1800米，睇馬匹上場後上走勢嚟睇，今場跑此程應合適。

雷神肯繼續騎，明顯有心要跑到贏為止。

昨日開飛3.4倍大熱，5點落到3倍，現時3.5倍W，1.5倍位置大熱。

早飛及墊底飛到晒位，睇飛就好有信心今場贏馬開齋，但希望臨場唔好熱過3倍，但論馬當然係有實力，呢場絕對夠跑。

「威威高星」上場跑谷草1650米贏馬開齋，表現有說服力，今場升上四班跑1800米應該冇問題。

今場繼續配贏馬拍檔梁家俊上陣，負磅畀上場大幅減輕，兼排到有利檔位起步，千祈唔好睇小。

昨日開飛16倍，5點企住15倍，現時10倍W，4.3倍位置。

隔晚都有些少飛，但以上場走勢嚟睇，在四班絕對夠跑，再加上今場形勢有利，再贏一場絕對唔出奇。

提供：1威闖、6嘉才、3影疾、11威威高星

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