《玄機解馬》第三季第36集，將在周五（7日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

今集《玄機解馬》我哋請到上次轉數極快嘅靚女MC Sylvia客串做主持，要訪問嘅對象就犀利啦，係《競馬Fact Check》嘅主持陳華棟啊！

棟哥出名轉數快，今次兩大轉數王同場較量，到底會擦出乜嘢火花？

已經就嚟七十歲嘅棟哥，睇馬就耍家，但畀兩位美女夾住做嘉賓，唔多唔少都怕怕醜醜，到底另一面嘅佢又係點嘅呢？

《碧霞點相》環節入面，老師話棟哥身上面有樣嘢好大，搞到棟哥鬼死咁興奮，棟哥撩女可謂寶刀未老，搞到碧霞老師同Sylvia笑聲不絕，仲要紅都面埋！

另外又有全新環節，碧霞老師會同大家卜卦，睇吓周六（8日）嘅賽事利熱門定易爆冷，仲會卜吓馬圈最焦點嘅熱話！

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！碧霞老師同棟哥，都會提供周六沙田賽事心水馬。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199