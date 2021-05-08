丁冠豪打破一個月頭馬荒爆冷贏馬
丁冠豪自上月5日憑「君達星」於短途錦標爆大冷贏馬後，已有一個月未有頭馬進帳。
不過練者在今午（8日）沙田日馬第二場賽事，再度爆冷打破悶局，憑「葵涌精英」以27倍贏馬。
這場勝利除了助丁廐終止一個月頭馬荒外，亦助「詩人之聲」子嗣苦戰至第107場後，終於在香港取得首場勝利。
至於同場大熱門最後為「活力爆發」，該駒沿途無甚走勢結果倒灶而回。
第一場單Win及組合獨贏A3分別派271及22.5元，二重彩派4695元。
第二至四名順序為「金剛石」、「合金之星」及「怪獸媽媽」。
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