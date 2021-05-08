丁冠豪自上月5日憑「君達星」於短途錦標爆大冷贏馬後，已有一個月未有頭馬進帳。

不過練者在今午（8日）沙田日馬第二場賽事，再度爆冷打破悶局，憑「葵涌精英」以27倍贏馬。

這場勝利除了助丁廐終止一個月頭馬荒外，亦助「詩人之聲」子嗣苦戰至第107場後，終於在香港取得首場勝利。

至於同場大熱門最後為「活力爆發」，該駒沿途無甚走勢結果倒灶而回。

第一場單Win及組合獨贏A3分別派271及22.5元，二重彩派4695元。

第二至四名順序為「金剛石」、「合金之星」及「怪獸媽媽」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199