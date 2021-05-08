今季冠軍練馬師之爭形勢激烈，方嘉柏剛周日（2日）勝出「星運明爵」，季內累積58W，只落後榜首蔡約翰一場頭馬。

蔡約翰對於今屆冠軍練馬師之爭，罕有地親自開腔回應。

蔡神仙保持一貫謙虛作風，他說：「我對今屆冠軍練馬師之爭沒有信心，我只想盡力做好本分，我覺得有五位練馬師均具奪冠機會。」

周末（8日）第十場二班泥地1650米「紅運大師」，上場贏泥地1200米，今仗增程跑泥地一哩。

蔡約翰說：「『紅運大師』在港四勝均為1200米，今戰改跑一哩，可能有點難度。」

「不過此駒曾在同程泥地上名，馬兒狀態保持得好，加上牠很喜歡跑泥地，希望今場可再次跑得接近。」

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