剛周日（2日）沙田日賽，霍利時馬房「天賦威力」爆冷贏馬，賽後此駒馬主之一曾炳威透露原本想交由黃皓楠策騎，然而騎者卻建議改用見習騎師，因此錯失寶貴開齋機會。

不過相隔不足一周，黃皓楠終於迎來季內第一捷，他在今午（8日）第八場三班泥地1650米，夥拍呂健威馬房「雙天至尊」飛到馬到，最終貼欄一放迄終高奏凱歌。

黃皓楠憑藉「雙天至尊」贏馬，是他繼去年6月27日勝出「百勝龍」（季初由呂健威轉至鄭俊偉馬房）後，相隔近一年再次揚威凱旋門，恰巧兩駒均是代表呂廐勝出的。

至於與黃皓楠同姓的另一位本地騎師黃俊，至今仍未開齋，當黃皓楠被問到有什麼說話去勉勵黃俊時，黃皓楠說：「其實我和黃俊的處境差不多，我都不是好佢好多。」

「黃俊是一位非常勤力的騎師，我們都是低着頭，默默耕耘，我睇好黃俊可以好快開齋，大家互相加油。」

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