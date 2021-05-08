周六（8日）沙田草泥混合日馬，第三場及第九場各有一對近期有走勢的賽駒列陣，可以留意。

第三場「四季喜」上場初出，前段完全不起眼，不過直路中段追勢就相當吸睛，末段時間只稍慢過已上三班的「勇闖」，相信四班難留。

季尾時分按理不會留以有待，今場不怕再追。

最強對手當然是馬房叛將「飛馬輝煌」，轉倉跑過一場摸底，再出即入Q，今次抽3檔，左右兩旁都沒有快放馬，坐位望贏可做到。

第九場「終身美麗」剛熱夠身，換潘頓跑表現截然不同，不過觀乎末段追勢越衝越勁，今仗加程跑會更合。

此駒外地賽績五戰非冠即亞，表現好開續好，潘頓肯再騎信心更大。

七歲老馬「威進駒」，連仗跑嫌短路程部署減分，而後追都仍見有兩腳，現在多減幾分後，即安排跑回強項路程，換上鬥末段不差的班德禮，預期可發揮到此駒後勁。

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