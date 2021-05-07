近年蔡約翰馬房北半球馬比例明顯增多，其中最成功的是愛爾蘭自購馬「夏威夷」勇奪去年董事盃及今年女皇銀禧紀念盃兩項一級賽桂冠。

沙田馬場周末（8日）舉行十場泥草混合賽，三歲英國自購馬「電源之駒」角逐第七場三班草地1200米，屆時將由賀銘年主轡。

「電源之駒」父系「自由之路」服役時屬歐洲頂級短途馬，摘下2008年及2010年一級賽皇席錦標冠軍。

在港同父馬「百勝龍」、「港林飛魚」（已退役）及「量化歡騰」分別角逐田草1000米及1200米一出即勝，性能早熟。

「電源之駒」母系Terse服役三戰未上名，後駒同母姐姐Concise為2013年2000米一級賽花城錦標（現稱貝蒙園橡樹邀請賽）季軍。

此駒來港前上陣兩次非冠即亞，包括在湛士福城一項膠沙地1200米賽事，輕鬆擊敗當時為新勝馬的She Do，表現吸睛。

「電源之駒」來港後試三課大閘，4月13日在田泰安胯下試1000米草閘，末段受催策下交出良好反應，跟隨兩匹二班馬「將悅」及「活影」跑第四名，進度良好。

雖然「電源之駒」母線有足夠長力驗證，不過「自由之路」在港子嗣集中角逐短途賽事，可見父線遺傳力甚強，因此前駒初出跑1200米屬合理部署，今戰機會切勿輕視。

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