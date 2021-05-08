曾幾何時，告東尼與田泰安是圈中最佳組合之一，彼此合作大量贏馬。

今季情況顯著減弱，他倆在過去大半年只曾攜手兩捷，當中最近一次已是1月底於谷夜勝出「夢幻戰士」。

事隔三個半月，東廐在今午（8日）沙田日賽第六場四班1400米，以田泰安替旗下「桃花紅」壓陣。

結果這匹原由賀廐訓練的五歲新西蘭自購馬，之前八戰零獎金，如今突如其來，陣上留前鬥後臨尾衝贏高廐新勝馬「獨角寶寶」，爆出42倍冷Win錄得在港首度入圍即開齋，亦助騎練重響合作勝鼓。

「桃花紅」同時成為東廐季內暫時最冷頭馬，亦是騎練合作以來最冷頭馬。

「獨角寶寶」之前兩捷俱在周六賽馬日，今次閘前瘋狂跌票至8倍獨贏着啡燈開跑，最終影相飲恨屈居亞軍，未能再做周末之星。

第六場第三、四名分別是「二雋」及「日就月將」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199