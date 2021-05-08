第七場第三班1200米：「大紅蜂」季內初出跑田草1000米輕勝，上場升上第三班挑戰1200米，依然跑出高水準，僅以頸位落敗得第二名。

今場雷神唔放手續跑1200米，繼續負輕磅，而同場對手又非常一般，相信今場可重響勝鼓。

昨日（7日）開飛2.7倍，5點落到2倍，現時2.2倍W，1.1倍位置大熱。

早飛勁到不得了，睇飛信心爆棚，齋W捧場。

「超音鼠」上場初跑同程，臨場41倍冷門跑第六名，但末段走勢非常矚目。

今場強配潘頓再跑同程，排到好位起步，相信有力一鬥。

昨日開飛 6.1倍，5點輕輕落到5.5倍，現時進一步落到4.8倍W，1.8倍位置。

早餐飛浸浸落，睇飛都幾有信心贏馬開齋。

「南莊之歌」季內曾經贏過同程，上場轉跑泥地輸不足為據，當熱身一場。

今場回師贏馬路程重配巴度上陣，機會又返番嚟。

昨日開飛16倍，5點落到12倍，現時進一步落到8.6倍W，2倍位置。

又係隔夜飛一陣一陣落，睇飛有信心今場再入三甲。

「胆大威猛」今季初出跑同程輕勝，其後升上三班再跑都有表現。

上場改配潘頓跑同程落敗，可以抹咗佢！

今場重配贏馬拍檔波健士上陣，騎師現時有兩壇研訊在身，所以相信跑每場賽事都會加倍用心，今場隨時又可以殺個措手不及。

昨日開飛12倍，5點落到9.5倍，現時8.6倍W，2.9倍位置。

隔夜飛唔算勁，但要留意睇睇閘前有冇飛落，如冇飛落就唔似樣，有飛落就跟進。

提供：11大紅蜂、9超音鼠、6南莊之歌、3胆大威猛

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