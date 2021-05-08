今午（8日）沙田設有八草兩泥賽事，草地以C跑道作賽，掛好至快地牌，度地儀指數為2.71；至於泥地則掛好地牌，硬度計指數為9.50。

睇番最近4月11日同一移欄八場轉彎路程賽事，頭馬普遍守於中前位置。

其中，「速遞奇兵」及「手到回來」放頭帶到，另外，「神期大帝」及「合約精神」跟於前領馬之後位置建功，留得太後好難反先。

今戰列陣馬中，第六場「合約精神」上仗正是於田草C欄贏馬，等番同一移欄再跑有心添食。

另外，第七場「胆大威猛」是全場唯一贏過田草C欄之參戰馬，前置馬藉跑道形勢之助，有力重開勝門。

至於兩場泥地路程均為1650米，最近4月17日兩場同程頭馬「無心睡眠」及「團結一致」均在早段留守貼欄中間位置，入直路憑後勁衝贏所有對手勝出。

周六第八場「天天精彩」、尾場「大道至正」等擅跑泥地之後追馬，均有機會名列前茅。

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