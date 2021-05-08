第六場第四班1400米：「萬市之光」上場跑同程有飛落第，今場再跑同程換何澤堯上陣。

昨日（7日）開飛15倍，5點企住16倍，現時依然係16倍W，5.1倍位置。

有些少早飛支持， 現時有呢個賠率啱胃口，WP捧場。

「日就月將」今季在四班跑同程場場接近，今場強配巴度再跑1400米，負最輕磅，排好位起步，形勢非常有利，今場應係開齋黃金機會。

昨日開飛6倍，5點企住6倍，現時7.3倍W，1.7倍位置。

墊底飛到位，相信臨場一定會有飛落，落到大約4至5倍，咁應該係出擊信號。

「閃耀光芒」上場季內初出跑田草1200米閘前落飛，結果後上第五，明顯走光！

今場增程跑1400米，馬房騎師剛在周三（5日）賽事連中三元氣勢正盛，呢匹馬今場隨時可以掃哂。

昨日開飛10倍，5點企住11倍，現時落到7.4倍W，2.6倍位置。

有哂早飛支持，現時賠率非常啱口味，一定要畀一票佢。

「是必飛飛」跑田草1400米最準，今季共跑七次兩冠一亞一季兩殿，只有一次冇獎金名次。

今場當然繼續跑田草1400米，改用潘明輝上陣，威力依然。

昨日開飛23倍，5點落到14倍，現時企住15倍W，4.4倍位置。

飛係唔算多，但以呢匹馬跑1400米往績，點都要畀一票佢啦。

提供：12萬市之光、14日就月將、7閃耀光芒、2是必飛飛

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