鏡在風水上有放大及反射的功效，即吸收旺氣及擋煞的作用，一般而言用凸鏡用作擋煞氣較為普及，而凹鏡則有放大的作用。

凸鏡可用來擋煞，若家中、辦公室或商舖的外圍巒頭位置有煞氣，可因應不同的煞氣情況來決定是否擺放八卦凸鏡來擋煞氣。

當中亦切忌在病位及災位擺放鏡子，特別是凹鏡，以免放大病位及災位而引致災禍連連。

辛丑流年的「二黑病符位」及「五黄災星位」，分別位於正北及東南位置，要避免在兩個方位放置鏡子，即使是平面鏡亦不合適。

惟鏡子的擺放在風水上有頗多禁忌，若沒有專業的風水師傅親自到場視察風水，切勿自己胡亂擺放鏡子。

今期幸運顏色為黃色及啡色，可留意數字5、10。

周末（8日）第七場田草三班1200米「胆大威猛」，上仗配潘頓全程放頭蝕腳程，其敗積可以抹去。

在總場次210場，「胆大威猛」全程放頭，與落班的「競技勇士」一直在前面鬥，一直叮噹馬頭，最後輸了短頭馬位。

今仗重新找回人馬相當合拍的波健士，可以再次給予機會。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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