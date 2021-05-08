第八場第三班1650米泥地：「錶之銳」今季跑泥地表現依然保持水準。上場在二班跑草地1800米，明顯屬熱身性質。

今場重返三班跑泥地1650米，用周俊樂減磅上陣，好大機會可以贏馬。

昨日開飛8.9倍，5點回上11倍，現時企穩8.3倍，3.6倍位置。

隔夜飛不算多，但此馬如要有好表現，臨場必要有飛落，所以要留意臨場賠率走勢。

但以呢匹馬跑泥地性能嚟講，入三甲應冇問題。

「無心睡眠」上場跑同程在濕慢泥下大勝，今場原裝配搭繼續跑同程，相信應該都無大問題，只要上場未食飽的話，今場三甲仍穩。

昨日開飛4.5倍大熱，5點企住4.7倍，現時4.8倍W，2倍位置。

有墊底飛，今場是否有表現就要看幕後心意，但以上場贏同程姿態，值得投下信心一票。

「八太子」今季跑泥地依然能夠交出頭馬，今場重配贏馬拍檔潘頓，排到好位起步，應該復有好表現。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時又落返10倍W，2.8倍位置。

不要以為此馬沒有票數，觀乎今季贏馬該場賠率，均介乎7至8倍，所以現時這個賠率都應該會博。

「友盈友福」這匹上季自購馬，今季82分起步，已跑了九場全數落敗。

上場跑三班田草1400米，沿途領放之下，最後跑入一席第六，明顯係試馬！

今場突然轉跑泥地1650米，翻查馬匹來港前紀錄，曾經贏過膠沙地，所以相信今次安排並非無的放矢。

今場配上巴度，負磅超輕又排到黃金一檔，隨時可以贏晒。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時7.2倍W，2.2倍位置，好明顯就已經有飛到咗，相信臨場會再熱啲，不要錯過點都畀一票先。

提供：1錶之銳、3無心睡眠、2八太子、12友盈友福

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