沙田夜賽每季舉行次數不多，曾於同類賽事勝出之馬，通常都可以睇高一線。

周三（12日）沙田馬場跑六場泥地夜賽及兩場草地夜賽，當中有不少上陣馬，之前曾在夜泥建功，值得關注。

第四場四班泥地1200米，徐雨石馬房「中華威威」上仗亦於莫雷拉胯下在沙田泥地夜賽開齋。

「中華」系支持徐雨石已一段日子，這次終憑「中華威威」重響勝鼓，而此駒苦戰兩季第19次出賽，卒之靠放勝出泥地短途賽事。

「中華威威」自轉投徐雨石馬房以來，出賽六次取得一贏三位，表現更勝過往養於韋達馬房時，今次再出唔怕再追。

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