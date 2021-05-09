羅富全在泥地賽事成績向來甚佳，可惜剛戰（8日）泥草混合賽未有進賬。

不過唔緊要，因為周三（12日）夜賽移師沙田，八場賽事當中有六場在泥地角逐。

羅廐陣容不俗，絕對有條件交出佳績。

角逐三班泥地1200的「高友之星」，自從由前徒弟陳嘉熙建功後一直未再取得勝利，似有行人止步之感。

今次練者為馬兒作出配件變動，期望能夠有正面效果。

羅富全說：「『高友之星』自從贏馬升上三班後，雖然曾經跑出唔錯表現，但可惜尚未再捷取得突破。」

「之前加配防沙眼罩，效果未算很好。」

「成功在於嘗試，今次為馬兒改配眼罩出賽，希望加強集中力之下，能夠有更佳發揮。」

「此駒正值盛年，健康和狀態經常處於良好水平，相當難得，今次再有合適途程編排，希望能夠有形勢配合，趁季尾再增添好成績。」

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