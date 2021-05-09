隨着「爭分奪秒」、「翩翩」、「紅衣醒神」、「天下為攻」等一級賽冠軍先後退役，加上新血未能接班，蔡約翰近幾年在短途一級賽的優勢不再，僅憑「旺蝦王」摘下百週年紀念短途盃。

不過今季蔡廐則有四戰四捷的三歲新星「速遞奇兵」誕生，其令人咋舌的贏馬姿態令人印象深刻，不少人認為牠可以成為未來的短途王。

據蔡約翰日前表示，現評100分的「速遞奇兵」將會劍指5月23日舉行的國際三級賽沙田銀瓶（1200米）。

「速遞奇兵」現時評分仍可角逐二班賽事，不過幕後仍然決定讓這匹三歲馬進軍級際賽，可見信心十足。

蔡約翰同時認為「速遞奇兵」是一匹1200米專家，因此現階段不傾向讓牠進軍來季四歲系列賽事。

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