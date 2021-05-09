以人口比例計，香港馬圈隨時是世上最多靚太的一個馬圈。

該批馬圈靚太來自不同羣組，既有騎練及馬主太，亦有做表演的明星太，可謂各有各靚。

疫情下馬場儘管有人流管制，惟該等靚太仍不時入場睇跑馬、拉頭馬，個個都豔麗如昔，靚樣未受疫情影響。

頂班灰馬「日日精彩」馬主之一王家揚，他的另一半叫Christine。

兩人初時拍拖入場已很矚目，皆因Christine眼大瓜子口面，加上身材出眾，試過一道小背心出席谷草試閘，引起現場嘩然。

後來他倆結婚，Christine亦很快有了身孕，且於早前已誕下骨肉，卻動搖不了她的馬圈女神地位。

論身材，「明欣賞」馬主曾向欣大可媲美Christine，雖已為人妻及母親，但她仍弗到漏油，難怪有網民選她為最索人妻女馬主。

馬會目前唯一女董事叫梁高美懿，她跟丈夫及兩個女兒合夥養馬，一家人一直馬運亨通。

其幼女梁偉端雖已是別人母親，但樣子卻像鄰家女孩，靚得來帶點kawaii。

騎師巴度及史卓豐的另一半都非常高顏值，她們分別叫Eva及Hannah。

Eva身材火辣，常於社交網站貼圖大晒美好身段，從不吝嗇向網民派福利。

華將梁家俊年前娶了評馬人阿Kit為妻，後者雖已為一子之母，但樣貌及身材皆吸睛，羨煞很多少女。

謝安琪及關心妍過去均曾擔任國際賽日表演嘉賓，與馬圈有一定關連，她們俱屬有樣有身材的少婦級藝人，受到不少馬迷歡迎。

另外，「陽明」系馬主黃僑福、「星運」系馬主游紹賢及「綵」系馬主王經緯，各有一個靚老婆陪伴入場，同樣幸福滿瀉！

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