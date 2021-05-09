4月份本土賽事整體形勢相當緊湊，莫雷拉及潘頓兩位冠軍級騎師皆未見以往猶如橫掃千軍般的氣勢，皆因其他騎師在陣上屢有令人驚喜的發揮，從而導致戰局並非一面倒。

前悉尼冠軍騎師薛恩來港後成績一直未如預期，不過在4月他摘下六Win，並在當月14日至25日的賽事締造四連勝佳績，屬其在港策騎生涯的高光時刻。

不過，更令人驚喜的是方嘉柏馬房見習騎師陳嘉熙，他在4月28日策騎「一拍即合」贏馬一役，末段取位表現令人眼前一亮，當屬其今季代表作。

4月三大精彩賽事：

（1）4月28日谷戰第六場「一拍即合」（騎師陳嘉熙）

陳嘉熙近年整體成績並不理想，本身季內頭三場頭馬「高友之星」、「鋒芒快露」及「獎金大王」的跑法均是主動前置，對騎功考驗相對較低。

然而，他夥拍「一拍即合」自第八檔出閘後立即攝入內欄，末段一度在「加州凱歌」及「皇帝金」之間看似無位可上。

不過陳嘉熙取位反應甚快，立即將座騎重新移入內欄，最終更鬥贏榜首騎師雷神座騎「加州凱歌」掄元，騎者表現令人刮目相看。

（2）4月8日谷戰第七場「成才」（騎師薛恩）

谷草賽事一般觀念是對內欄前置賽駒有利，若騎師因為走外疊而落敗，賽後難免被千夫所指。

然而，薛恩深知「成才」並不喜歡在內疊受困，因此寧願讓馬兒一早移出三疊，並在600米起開始加速，最終在蝕位無數下仍然輕鬆掄元，騎者對馬匹的了解居功至偉。

正所謂馬有馬性，因此「成才」季內三捷皆由薛恩執韁；相反由其他騎師策騎，即使強如潘頓亦未能獲勝，足見此駒與薛恩十分合拍。

（3）4月11日田戰第四場「龍寶寶」（騎師史卓豐）

雖然蔡約翰馬房的自購新馬質素一向有保證，不過「龍寶寶」在陣上面對眾多困難下仍能一出即勝，賽事過程值得一再重溫。

「龍寶寶」起步後一度在尾二位置，縱使在史卓豐努力下讓座騎跟上馬羣，不過末段這匹三歲馬一度未能望空，隨後又在「霸勝」及「快一步」之間有受阻之風險，不過人馬還是克服困難順利贏馬，過程可謂險象環生。

對比薛恩、陳嘉熙等中下游騎師發奮圖強，近年穩居騎師榜前三位的潘頓、莫雷拉及田泰安卻在陣上出岔，發揮令人搖頭嘆息。

其中，潘頓及莫雷拉在4月21日谷戰分別夥拍「曈曨光彩」及「皇寶」時，皆不見以往兩人的良好判斷力而落敗，表現未如理想。

4月三大劣質賽事：

（1）4月21日谷戰第一場「曈曨光彩」（騎師潘頓）

潘頓騎功最為人稱道的是對形勢的判斷，以及留放尺寸的掌控，然而這兩項優點完全無法反映騎者策騎「曈曨光彩」的表現之中。

雖然當日賽事掛牌好至快地，但是頭四段締速較標準時間快兩秒三，加上座騎負133磅的情況下，潘頓卻仍然選擇中段發力，導致「曈曨光彩」須花費大量氣力以取得放頭馬「巴基之友」的外側位置。

最終「曈曨光彩」敗象早呈，只能在頭馬「全才」2.75馬位之後跑入一席毫無威脅的第四名，潘頓今仗發揮屬水準之下。

（2）4月21日谷戰第五場「皇寶」（騎師莫雷拉）

以往莫雷拉策騎均速馬發揮非常精警，經常通過提早發力令馬匹率先帶離馬羣，令對手難以收復大量失地而凱旋而歸。

「皇寶」本身居於二疊第二位形勢主動，對爭勝十分有利。

然而騎者卻「化主動為被動」，待至「川河明駒」在約650米處超越「皇寶」後，騎者才如夢初醒開始催策座騎。

此時「皇寶」已被困在馬羣之中，間接導致座騎在約500米處受阻，隨後騎者更因取位決定失誤，在約300米處再次無路可上，最終導致此駒姍姍來遲跑第三名，雷神今戰可謂老貓燒鬚。

（3）4月28日谷戰第八場「童話」（騎師田泰安）

田泰安今季前兩次夥拍「童話」獲勝時皆積極佔取前列競跑，務求早着先機帶離馬羣掄元。

然而，今仗田泰安卻一早選擇找遮擋競跑，導致這匹均速馬居較預期為後的位置，形勢上並不如前兩仗為佳。

轉入直路時騎者取位更是令人莫名其妙，須知當時「童話」外側有大量空位予其望空，然而田泰安卻執意移入馬羣，導致這匹灰馬無法及早展步衝刺，因此只係跑獲梗頸四。

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