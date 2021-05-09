沈集成剛戰（8日）憑「超霸神駒」獲得個人季內第54Win，追平自己從練單季最佳成績。

對於「超霸神駒」以打破場地紀錄時間贏馬，他當然感到十分滿意，不過同時擔心馬兒評分升至如此高的水平，在港已難尋出路。

因此他為這匹泥地良駒積極尋找海外參賽機會之餘，亦希望馬會下季可以開辦更多高班泥賽，讓好似「超霸神駒」的泥地專材有更多上陣機會。

沈廐良駒眾多，三出三捷的「知道再勝」便是其一。

周三（12日）將再度出爭1000米直路賽，原來沈集成都經過一番考慮。

他說：「『知道再勝』質素優良，服役至今演出都令我十分滿意。」

「不過上仗馬兒在末段需要潘頓力騎才能加速，縱使最後仍能以個多馬位輕勝，但我認為不應如此，擔心是馬兒連拼後出現疲態。」

「因此跑完該役後，讓牠相隔個多月才出賽。」

「長遠而言，此駒一定以1200米最合，不過小休後今次繼續角逐1000米，馬兒體力回復，進度良好，希望今次跑直路賽能再下一城。」

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