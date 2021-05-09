每次賽後必然有騎師被小組查詢，有關該場座騎的表現或跑法。

騎師證供包羅萬象，甚至乎有些也未能解釋；但亦有騎師解畫之餘，更向小組表示，會建議馬主及練馬師，下次馬匹再出不妨改配備、轉程或改跑法等等。

不過經驗告訴我們，騎師的建議不能盡信。

近期同類例子有3月31日的「勁得手」，此駒當晚出戰四班泥地1200米，儘管出閘迅速，但其後於早段即使受力策，也不願保持位置。

賽後潘頓被查詢時指出座騎在其他馬匹之間競跑時看似膽怯，儘管持續受催策，但於中段墮退及被馬群拋離，直至直路早段才開始以勁勢衝刺。

考慮到座騎看似不願在馬匹之間競跑，潘頓建議馬主及練馬師考慮讓「勁得手」增程角逐，令此駒有機會佔取前列位置。

結果「勁得手」再出果然增程跑泥地1650米，而且出閘迅速兼佔領前列，但依然不入三甲，由此證明騎師建議未必可行。

另一例子是4月8日的「飛帥」，此駒當晚出戰五班谷草1650米，並成為3.9倍大熱，可惜倒灶而回。

賽後照例被小組問話，潘明輝表示，座騎於趨近1200米處時受干擾後，中段過於搶口，而且不願放鬆來跑，末段未能如預期般以勁勢衝刺。

他建議馬主及練馬師，考慮日後讓「飛帥」縮程角逐，希望較快步速可助該駒放鬆來跑。

何良果然從善如流，安排「飛帥」再出縮程跑田草1200米，但結果全程居中而回無大威脅，又再顯示騎師建議未必是最佳選項。

至於呂健威馬房的「名牌效應」，在4月11日由潘頓策騎，兼成4.4倍熱門放頭落敗後，他賽後建議馬主及練馬師，考慮日後讓「名牌效應」採取較為留後的跑法，或可以有較佳的走勢。

但若果此駒又如上仗抽外檔起步呢？潘頓建議是否可行，確實值得斟酌。

另一宗又與自己有關，於4月17日策騎「高友之星」7.3倍落敗後，潘頓報告須於早段催策座騎以佔取前列位置，其後座騎全程走勢欠勁，而且一直脫口，沿途走勢欠順。

鑒於此情況，潘頓向馬主及練馬師建議日後可考慮讓「高友之星」加配眼罩出賽。

至於是否真的對症下藥？就有待時間證明了。

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