立法會議員謝偉俊（洋名Paul）名下賽駒「源源動力」，早前由容天鵬過檔羅富全馬房，上仗在4月17日角逐泥地1200米跑梗頸四，未能打響轉廐頭炮兼開齋。

周三（12日）沙田夜馬，「源源動力」繼續出賽四班泥地1200米，力爭服役第一捷。

五歲澳洲自購新馬「源源動力」上仗初跑泥賽落敗，羅富全表示該役馬兒在大部份途程走外疊望空，最終輸不足一乘，整體表現可算不錯。

他謂馬兒跑過數場後，有所進步，目前狀態亦算理想。

他又表示希望今次形勢好過上仗，以讓此駒可替馬主帶來捷訊。

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