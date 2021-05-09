星期一（10日）對一般人而言，只是普通返工捱世界之日，對公司騎師波健士卻茲事體大。

須知他屆時將分上下午在跑馬地馬場，共接受兩項押後研訊，相關裁決將直接影響其事業發展。

周一上午，這位四屆巴西冠軍騎師出席關於4月17日「美活人生」騎法的新一次研訊。

到時他要向競賽小組表態是否承認在上次4月26日研訊中，由小組提出的相關指控，以便小組隨後進行裁決及量刑。

波健士之後就會出席有關上周三（5日）「文武先鋒」騎法的押後研訊，屆時小組就會表態是否對他作出任何指控。

一般估計，他今次難逃被處分的厄運，問題是罰則有多嚴厲，從而使他或要面對一段較長時間的停賽。

至於波健士會否因在周一被判處即時停賽，而不能出賽星期三（12日）沙田夜馬，則暫時難料。

無論如何，他明早（10日）都會如常排位宣佈出賽，包括替榜首練馬師蔡約翰策騎「魅力漢子」，角逐周三晚五班泥地1200米。

這匹本地拍賣馬2月中爆大冷贏1400米開齋，經手人正是波健士，上次人馬重逢即有接近演出。

「魅力漢子」去年8月尾曾於1200米泥閘靠放跑第二，走勢相當不錯。

周三晚是牠服役首戰泥地，途程正為1200米，同時回師第五班，形勢上較跑四班賽好跑得多。

適逢同系馬「魅力星光」新勝谷夜開齋，「魅力漢子」夥拍可能是最後一季在港策騎的波健士，鞍上人心態上可拼則拼，說不定反而會有意外收穫。

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