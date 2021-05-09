澳洲萬富圍馬場昨天（8日）舉行一級賽南澳打吡，賽事焦點當屬塔斯曼尼亞及澳洲打吡冠軍「至勁爆」上陣，力爭摘下本身第三項打吡冠軍。

結果「至勁爆」不負眾望，夥拍慣常搭檔艾寧胯下在直路初段早早出頭，最終輕鬆以兩個半馬位之先擊敗廐侶Let’s Karaka Deel掄元，替馬漢雅與游達榮包辦馬房Q。

據「至勁爆」練馬師之一馬漢雅表示，此駒目標將劍指昆士蘭打吡，力爭追平1972至1973年馬季的Dayana奪得四項打吡冠軍（維省、西澳、澳洲及南澳）的紀錄。

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