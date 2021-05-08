每年5月第二個周日，香港都沒有馬跑，皆因當天是母親節。

這天（9日）正是一年一度母親節，在疫情下，做子女的都會盡量留在家中，陪伴母親共享天倫之樂。

其實馬圈中，亦有好多人在這天感受良多，例如《競馬Fact Check》主持、90後媽媽Paris陳穎，她的女兒已經五歲大。

憶起自己當年十月懷胎誕下女兒，她說：「一聽到女兒的哭聲，我便喜極而泣，之前再辛苦再痛，都變得很值得。」

現時女兒已五歲大，Paris表示自己的精力已完全耗費在女兒身上：「我每日要陪她跑、陪她跳、陪她做功課，真的體力透支，幸好有媽媽幫忙照顧，比上班更累。」

至於苗禮德的太太，則是公認「鐵人級」媽媽，她每天協助丈夫打理馬房，卻要擔當好一個母親的角色，猶幸女兒們統統在英國升學，毋須她過份操心。

她受訪時表示：「我早前已與女兒一起在英國過母親節（3月27日） ，今個母親節我會（在港）於下午與她們視像通話，此外亦會與丈夫過二人世界，因為難得周日（9日）毋須跑馬！」

「雖然無法與女兒歡度佳節，確實令我有點牽掛，幸好現時科技先進，可以拉近我們彼此的距離。」

圈中不少朋友都表示，母親節已抽空陪伴媽媽，例如「魅力」系馬主鄧詠琪會與媽媽吃飯慶祝。

至於前騎師蔣嘉琦昨日（8日）專誠偕媽媽入場睇跑馬，，適逢剛周五（7日）是嘉琦媽媽生日，原來她們一家早有節目。

蔣嘉琦說：「母親節我們會一家人吃飯，連婆婆亦會一起，三代同堂。」

嘉琦媽則謂：「其實我們在星期五（7日）已經提前慶祝了，我們一起去釣墨魚，共享天倫之樂。」

被問及母親節有何說話想對媽媽表示，嘉琦BB相當識做，直接擁抱媽媽說「I love you」（我愛你）！

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