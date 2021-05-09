韋達馬房開倉兩季，獲得大量馬主支持，並願意斥巨資在外國購入高價自購馬給予他訓練。

當中不少為知名練馬師岳伯仁舊部，計為「將王」、「恭喜發才」、「歡樂頌」，其中前駒為應屆香港打吡大賽亞軍，表現不差。

雖然岳伯仁舊部來港後整體成績皆未如理想，但韋達在掛靴後曾遠赴愛爾蘭跟隨前者學習練馬，他對個別已加盟麾下的前岳廐賽駒，或因此有較深認識，有利部署出賽爭勝。

其中，現評83分的愛爾蘭自購馬「歡樂頌」在當地服役時兩戰全勝，預期里程未盡之下仍有進步空間，不排除日後可扶搖直上。

「歡樂頌」父系為「天文學家」，服役生涯奪得葉森打吡、愛爾蘭打吡及英皇錦標三項一級賽冠軍。

退役後在古摩亞育馬場擔當種馬工作，打從2008年起至今已榮膺11屆英愛冠軍種馬，並有接近90匹一級賽冠軍子嗣。

「歡樂頌」的同母姐姐Tiggy Wiggy為2014年一級賽Cheveley Park Stakes盟主，戰績彪炳。

「歡樂頌」縱使因傷病而無緣今屆打吡大賽，不過近期已恢復操練，若能維持健康，不排除成為韋廐日後進軍大賽的棋子。

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