4月份最高獎金的一個賽日是冠軍賽馬日，時為4月25日星期日。

當天由首席華將何澤堯連勝其中兩項戲肉冠軍一哩賽及女皇盃，他從而成為全月贏得最多獎金騎師。

冠軍一哩賽及女皇盃分別有2,000萬及2,500萬總獎金，以何澤堯依例各佔一成計，他單是勝出這兩項一級賽，在當日短短一個下午已賺到450萬收入。

女皇盃由日本馬「唯獨愛你」勝出，冠軍一哩賽由今季準馬王「金鎗六十」奪冠，當天餘下一項大賽主席短途獎則由「福逸」稱王。

「福逸」在總獎金1,800萬的主席短途獎，替其騎練巴度及高伯新分別帶來其中一成即180萬的獎金收入，亦令後者季內所贏獎金（以每場賽事總獎金加起來）躍升至3,300多萬，高過他不少中游行家。

月內其實有一位資深練馬師拿取頭馬獎金次數特別多，此乃由4月5日至4月28日內，全月八次賽事有七次勝出頭馬的大衛希斯。

希斯在整個4月份共取八Win，儘管全屬中下班賽事，惟以四班賽總獎金57萬而頭馬練馬師佔一成計，希斯變成4月份月薪也有40多萬，還未計其他相關項目收入。

早於45歲已晉身澳洲名人堂的他，回流至今原本最叻單月（去年11月）四捷，這個4月份卻大幅擴展一倍。

希斯用行動證明自己58歲寶刀未老，有能力一個月內在馬圈搵三幾十萬！

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