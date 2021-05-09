2019年香港一哩錦標第八名「品德高尚」，在英國服役時在知名練馬師司徒德爵士訓練下，摘下兩項三級賽冠軍。

今年此駒被售往澳洲出賽，結果取得競賽生涯的突破。

昨天（8日）在黃金海岸馬場舉行二級賽賀連特錦標（Hollindale Stakes），縱使同場對手有「五十星」、「亞飛利」、「一塵不染」、「保濕器」、「旋律美人」、「口甜舌滑」等多匹一級賽冠軍坐陣，不過「品德高尚」在麥道朗胯下輕鬆獲勝，摘下競賽生涯級數最高的分級賽桂冠。

「品德高尚」下仗將劍指一級賽東奔盃，此賽將會是新西蘭馬后、14項一級賽冠軍「旋律美人」的告別戰，且看再次對壘的戰果如何。

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