上周三（5日）於谷中夜馬，韋達憑「魅力星光」、「天火同人」及「運利多」連中三元，從中錄得從練以來首次單日三捷佳績。

相隔一星期，韋廐在今期（12日）沙田夜賽仍有惡馬列陣。

其中，第三場「當家精神」上仗臨場落飛至2倍大熱門，在何澤堯胯下後上一攻而破，力挫潘頓座騎「精彩勇士」（希廐）高奏凱歌。

「當家精神」連同上仗三戰田草直路賽不勝有位，雖然賽前因呼吸系統感染一度缺課，但經過馬房悉心打理後已擺脫傷患困擾，並藉此征服三班賽。

「當家精神」早前肺部有很多濃痰，被馬房安排運往從化休養，現已恢復健康。

此駒身形雖小，但鬥心很強，今仗仍戰1000米直路賽，熟能生巧，可望再創佳績。

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