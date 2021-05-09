重現馬壇的泥草夜賽將於周三（12日）在沙田馬場上演，練馬師料以文家良感受最深，須知他是對上一次同類賽事贏馬最多練馬師。

時為14年10月8日沙田夜賽，文廐憑「永得米」及「常勝龍王」（均已退役）分勝頭場五班泥地短途及第四場五班草地1400米，成為整晚唯一多於一Win的練馬師。

來到周三當晚，文廐出馬五匹多屬實力分子，當中包括四班泥地短途「駿皇星」及三班草地1000米直路「夢幻人生」，廐主又有機會自製田夜泥草孖寶。

「駿皇星」近兩仗於此程交出一冠一亞，強勢保持本身在港跑泥未失Q，早前試同程泥閘亦有好走勢。

如今再戰同班同程，有望取得連捷。

「夢幻人生」評分復屆有利水平，本身曾於直路賽上名，連仗亦見輸近，今趟未嘗不可爭取佳績。

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