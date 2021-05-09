今日（9日）澳門氹仔馬場上演六場草沙地日賽，騎練分別以高君濤及賀蘭杜夫最威，兩人合作勝出第三場「聯安興旺」，騎者其後更在第四及五場再起孖，全日連中三元。

而賀蘭杜夫則於第二場憑「興測」起頭纜後於第三場起孖兼包辦馬房Q，保持該駒獲勝馬房例起孖傳統。

「興測」今天出戰第二場四五班草地1500米，在日籍騎師田中正一胯下沿途採取主動跑法，最終力拒兩匹後上馬「荷蘭炮彈」及「正義聯盟」取得連捷。

據悉「興測」連贏兩場1500米後，幕後有意進軍在7月10日舉行的澳門打吡大賽（四歲馬1800米）。

第二場賀蘭杜夫派遣一對戰馬參賽，雖然未能憑「興測」及「正義聯盟」包辦馬房Q，但隨即於第三場第四班草地1200米食Q。

此場賀廐出馬三駒，結果由「聯安興旺」及「烈火戰駒」分列冠亞包辦馬房連贏，「聯安興旺」同時為騎師高君濤全日三捷拉開序幕。

值得一提是第二場的「興測」今季三捷，每次均與其中一匹廐侶配合起孖，下次見此駒贏馬時值得追捧同日其他廐侶。

高君濤贏完「聯安興旺」，其後於第四場另一組1200米賽事與「寶石輝煌」故劍重逢，結果以一貫跑法一放到底姿態贏馬起孖，人馬合作至第12次共勝出五Win。

高君濤其後在全日最高班的第五場一二班1050米沙地，憑錢健明馬房的「常山虎」錦上添花，後上力挫之前跑此程10次得9冠1亞的「金槍霸」。

高君濤連中三元後連勝紀錄增至第四日，目前以45場頭馬，彈開次席的張志立八Win，今季衛冕冠軍騎師的機會高唱入雲。

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