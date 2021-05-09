有些賽駒演出準繩，只是較難出頭，羅富全旗下「翡翠鳳凰」是例子之一，此駒累積四亞四季後，上賽終於打開勝利之門。

當日「翡翠」系主理人董中浩沒有到場，由其太太董吳玲玲、兒子董必政等人拉頭馬。

董太當時好開心向傳媒朋友表示，好多謝大家對「翡翠」系支持，並希望「翡翠鳳凰」與「翡翠劇院」可繼續交出好成績。

周三（12日）沙田跑泥草地混合夜賽，列陣第五班1200米泥地的「翡翠劇院」，上次作轉入姚廐後首戰即入Q。

姚本輝是應屆冠軍練馬師，仍肯接收這匹七歲馬，自有原因。

姚本輝早年與「翡翠」系合作愉快，「翡翠紅星」（已退役）曾在姚本輝訓練下贏過四次。

如今以「翡翠劇院」跟「翡翠」系馬主再續前緣，相信練者心急求勝。

「翡翠劇院」對上一次贏馬是前季田草1200米，當時評72分，如今減至38分降到五班，相信有反彈條件。

此駒今戰泥地1200米，本身同程曾上名，有力為董氏一家再帶來頭馬進賬。

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