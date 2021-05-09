五屆冠軍練馬師名宿簡炳墀除了有「你知幾時」、「皇牌之王」和「實業先鋒」、「神彩金剛」既是廐侶也是勁敵外，還有一對類似的歡喜冤家，那是80年代末的「金鑰匙」、「電之寶」（來港首季隸屬當時的簡廐）。

「金鑰匙」跟「電之寶」同齡，但比「電之寶」早了一季運港服役。

「金鑰匙」首季七戰得兩冠四亞一季，未甩過三甲，包括以三歲稚齡在當時跑2200米的皇太后盃輸不足一個馬位跑第二。

「電之寶」在港的首兩仗先後跑第四和第二，都是負於自己的廐侶，初出一役的頭馬是簡廐主帥唐敏生所策的1989年打吡冠軍「威利高」，「電之寶」配胡活士而成28倍的冷門。

次仗的頭馬正是唐敏生主策的「金鑰匙」，配蒲樹華的「電之寶」是13倍的半冷門。

1990年1月7日，「金鑰匙」與「電之寶」再度碰頭，角逐田草1600米生力銀盃，用了當時失意的澳洲騎師谷沛德的「電之寶」，竟然被捧成2.8倍的大熱門，強配告東尼的「金鑰匙」反而只是3.9倍的次熱門，這大抵跟賽前簡炳墀揚言「電之寶」必勝不無關係。

雖然五短身材的谷沛德騎姿不討好，「電之寶」卻果然以兩個半馬位輕勝。

「金鑰匙」在告東尼力策下，影相輸了給阮世亮主策的馬王「及時而出」屈居季軍。

賽後有記者問簡炳墀為何判斷那麼準確，知道「電之寶」勝於「金鑰匙」？

簡炳墀回答說：「一隻有打針一隻冇打針嘛！係呢場啫，冇打針都咁犀利，以後佢想再贏佢都幾難！」

簡炳墀兩個「佢」分指何駒，大家心裏有數。

他也沒有言明哪匹打了針哪匹沒打，更沒言明打的是甚麼針。倒不知是打了科興還是復必泰？

但簡炳墀的判斷亦時靈時不靈，因為在接着的打吡大賽，「電之寶」跑第三而「金鑰匙」第四，「電之寶」仍是先抵終點的一匹！

撰文：余伯樂

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