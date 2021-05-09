周三（12日）蘇偉賢馬房的九歲老馬「恆駿寶駒」，上仗與騎師潘頓久別重逢，相隔兩年重溫贏馬滋味。

上賽為「恆駿寶駒」歷來第80次上陣，本身表現老而彌堅，更難得的是取得服役第10捷，此駒再增添多57萬獎金後，服役總獎金已突破一千萬，成就難能可貴。

蘇偉賢當時接受訪問曾表示，其實很少馬匹跑到九歲仍很少病痛，陣上表現非常忠心準繩，多次跑得接近，加上潘頓主動索騎，此駒年老了，需要一些硬功騎師協助。

既然老馬獲得冠軍騎師垂青，蘇偉賢當然樂於成人之美，馬兒今季仍會繼續服役，至於何時退役，則需要與馬主商量再作決定。

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