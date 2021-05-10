將跑周三（12日）第四場四班1200米泥地夜賽的「鱷臨天下」，馬主林煒珊是已故資深馬主林建名的女兒。

林建名育有四名子女林煒珊、林煒琦、林煒珽和林孝信。

其中，大女林煒珊受到父親影響，同樣喜愛賽馬運動，並於年前加入馬主行列。

林煒珊目前名下馬只有「鱷臨天下」，此駒暫時三捷皆於泥地短途。

六歲馬「鱷臨天下」上次出賽時，林煒珊親身入場為愛駒打氣，結果此駒在馬雅胯下跑第四。

容天鵬今次以梁家俊為「鱷臨天下」操刀，而此駒至今三Win全由梁家俊經手，人馬非常合拍，加上有用王牌報名，可望復於首本途程報捷。

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