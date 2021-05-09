作為馬圈少數族裔，灰馬經歷一段短時間低潮後，近日已重拾勝軌，並有機會重新拓展連勝日數。

星期三（12日）跑絕少舉行的泥草夜賽，當晚至少有三匹灰馬有機會揚威沙田馬場，包括「紅旺」、「禪勝寶駒」及「喜氣綿綿」。

蘇保羅馬房「喜氣綿綿」季內開竅大熟，先後兩捷皆在泥地，本身近五戰兩冠一亞一殿一第五，如今打王牌出爭之前一戰不敗的五班泥地1800米，有力再度贏馬。

「禪勝寶駒」與「紅旺」同場跑三班1400米，本身之前三戰田草C加3欄兩勝一負，至今三捷亦有兩捷發生於同欄，季內曾在1400米入Q，今仗可施威脅。

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