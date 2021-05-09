四月對兩位騎師郭能及波健士來說，可算是不吉利的月份，前者一度馬會判處停牌至煞科，今季唔跑得，後經騎者繼續抗爭，上訢獲減刑。

至於波健士則被抽秤策騎沈廐「美活人生」跑法，目前正等待馬會判刑。

愛爾蘭籍騎師郭能於本年2月3日不小心策騎「金獅大將」（希斯馬房）出席研訊時的不當行為，在4月7日被馬會牌照委員會傳召出席聆訊，以考慮他今季馬會騎師牌照資格。

牌委會根據賽事規例第 14（2）條 （「假如馬會董事局裁定牌照持有人的行為，已令其不宜繼續持有獲發的牌照時，他們可撤銷或暫停該牌照，不論有關的行為是否與賽馬有關亦然。」）

結果決定即時暫停郭能的牌照至今季結束為止（為期28個賽馬日）。

馬會判決一出，坊間一片嘩然之聲，網民普遍替郭能感到不值，其後騎者就此項罰則提出上訴，馬會安排在4月29日聆訊。

42歲的郭能最終獲董事局裁定上訴得直，並將其罰則更改為停牌15日，且獲發還上訴保證金。

郭能的停牌期最新修訂為截至本年5月27日屆滿，他可於當日恢復策騎出賽。

上訴獲減刑之後，郭能回應表示感謝香港人的支持。

在四月內，除郭能之外，另一位巴西籍騎師波健士亦面臨被罰命運。

波健士於4月17日第四場（597場）田草1800米，策沈集成馬房「美活人生」敗給領放到底的「幸運精選」（容天鵬馬房）跑第二。

馬會競賽小組賽後就波健士過了1600米處後一段不短途程的騎法展開研訊。

此宗事件安排在4月26日假跑馬地馬場研訊室繼續審訊。

競賽小組聽取了有關人士證供後，指控波健士違反賽例第99（2）及（6）條，裁定他未能採取一切合理而又可容許的措施，確保給予座騎十足爭勝機會，或取得最佳名次。

小組指控有兩項：（1）1600至1200米處並無作出任何努力以保持居於較接近領放馬「幸運精選」的位置。

（2）1200至800米處無推進至較接近「幸運精選」位置，而當時他實可在合理而又可容許的情況下這樣做。

小組未有即時宣佈罰則，而是另訂日期以便波健士回應是否承認指控。

疫情之下，一年一度冠軍賽馬日在4月25日順利舉行，今年只有日本派馬來港參賽。

何澤堯當日策呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」及日本代表「唯獨愛你」分別揚威1600米冠軍一哩賽及2000米女皇盃，是首位華將單日兩勝G1，亦是首次有華將騎外隊馬在港贏一級賽。

「金鎗六十」再囊括冠軍一哩賽，跨季已連贏14場，出道以來18戰17勝，與一代馬王「精英大師」睇齊，只差一場便可追平「精英大師」、「美麗傳承」及「永勝」（均已退役）共同保持的18Win香港紀錄。

除了女皇盃及冠軍一哩賽，另一場一級賽1200米主席短途獎，由高伯新訓練的「福逸」於巴度胯下後上掄元。

巴度在港首勝一級賽，而高伯新繼2016年1月憑「大印銀紙」（已退役）贏董事盃之後，相隔五年再次揚威G1。

此外，於4月5日上演之短途錦標（二級賽1200米），華籍倉主丁冠豪爆出179倍大冷門「君達星」，開倉以來首奪分級賽桂冠。

而原已報名此賽的短途翹楚「旺蝦王」，卻在配磅前退出，練馬師蔡約翰指出此駒季內已達標勝出G1，馬匹需要休息，因此安排提早唞暑。

另一方面，馬會趁本港疫情開始放緩，安排在4月5日沙田賽事，開放馬場部份設施包括公眾席，予公眾人士預先訂座進入使用，當日共有3,948人進入沙田馬場。

全港有19間指定場外投注處，這天亦恢復日賽復運，營業時間由早上9時至下午6時，讓馬迷即場投注賽馬。

疫情爆發至今超過一年，香港經濟受創，向馬會入紙抽馬數目出現下跌。

根據馬會於4月上旬公佈，入紙抽自購馬與自購新馬（PPG）的總數共890份，較上年的920份稍跌百分之三，共少了31份。

而全球馬價高企，大部份馬主亦難以用合理價錢搜羅自購馬，以致入紙抽自購馬數目，由上年211份減至今年171份，反而PPG抽籤份數相若，維持710多份。

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