周三（12日）安排八場沙田夜賽，這夜除六場泥地外，亦有兩場草地賽舉行。

本地騎師何澤堯，這夜獲得七匹座騎，他座騎抽檔有辣有唔辣。

包括第一場「常山耆寶」（12檔）、第二場「快活一番」（14檔）及第四場「福喜多多」（12檔）均為雙位數檔位。

而在第五場開始，何澤堯排檔運開始好轉，第五場「陽明滿滿 」（1檔）、第六場「勝利波幅」（3檔）、第七場「禪勝寶駒」（2檔）及第八場「青心星」（3檔）均排內檔起步。

其中「陽明滿滿 」及「禪勝寶駒」均為何澤堯基本座騎，「陽明滿滿 」上季曾三勝泥地1200米，當中兩場為夜泥賽事，今次檔靚不容忽視。

「禪勝寶駒」大前仗在何澤堯胯下贏馬，近兩戰則未再建功，且看今次轉跑夜賽，能否交出好成績。

何澤堯周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 常山耆寶 12

二 快活一番 14

四 福喜多多 12

五 陽明滿滿 1

六 勝利波幅 3

七 禪勝寶駒 2

八 青心星 3

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