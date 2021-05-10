老馬不一定利季初，來到季尾，最近也有不少老馬取勝而回。

最新例子是剛周六（8日）打破兩季齋缽的「紅麗舍」，再之前則有「恆駿寶駒」（九歲）、「帝豪寶寶」、「如沐春風」（皆七歲）等駒勝出頭馬。

當中，賢廐招牌馬「恆駿寶駒」上賽重遇贏馬拍檔潘頓，即爆冷贏泥夜四班一哩完成在港十捷偉業，總獎金更突破1,000萬大關，成為現役非精英級絕無僅有的千萬名駒。

當馬迷以為8月滿十歲的牠，將會提早歇暑留待下季再打拼之際，幕後卻擺出乘勝追擊之勢，安排此駒於周三（12日）晚第六場再戰同班同程。

「恆駿寶駒」上賽負131磅，勝後被加五分至60分，剛好仍可跑四班賽，

今仗獲評133磅，實際只多負上次兩磅，形勢上相對有利，再由最佳戰友潘頓發揮，人馬之間夾慣夾熟，未嘗不可再下一城。

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