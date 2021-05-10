準馬王「金鎗六十」（呂廐）上仗驚險摘下冠軍一哩賽（一級賽1600米）桂冠，跨季連勝紀錄增至14場，至今18戰獲17捷，只要再贏多一場，便可追平「永勝」、「精英大師」及「美麗傳承」（俱已退役）共同保持的18Win最多頭馬紀錄。

最新消息指出，「金鎗六十」幕後已決定出戰5月23日舉行的2400米一級賽遮打盃，向此項紀錄進發，同時力爭成為繼上世紀90年代「翠河」之後，香港賽馬史上第二匹三冠馬王。

「金鎗六十」較早前已囊括三冠大賽首兩關賽事董事盃（一級賽1600米）及香港金盃（一級賽2000米），只要首度挑戰大長途2400米遮打盃成功，更可額外獲得一千萬三冠馬王特別獎金。

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