周三（12日）夜馬在沙田馬場上演，有六場泥地及兩場草地C加3跑道賽事。

先談草地賽方面，第三場草地1000米直路賽，近三季於C加3跑道進行過34場，當中有11次由大熱門勝出，比率為32%。

值得一提，入前四名比率超過八成，大家玩四連環及四重彩時，不宜對大熱門過份輕視。

可以預計三出三勝的「知道再勝」成為今場大熱門，牠大有機會創造四戰全勝佳績。

第七場為草地1400米，近三季進行過76場賽事，當中有23次由大熱門勝出，比率有三成。

其中，「紅旺」近績好兼續由雷神主轡，成為大熱門的可能性不低，值得重視。

泥地方面，仍以1200米為主打，近三季泥地同程進行過148場賽事，41次由大熱門勝出，比率為28%。

泥地1650米大熱勝出率差不多錄得27%，熱門似乎有一定保證。

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