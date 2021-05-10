現馬季已完成70次賽事，在星期三（12日）上演的泥草夜馬，將是季內最後一次沙田夜賽。

周三晚沙田設有六泥二草賽事，馬會將向當晚為第四、六及八場四重彩及四連環合併彩池，各注入80萬元多寶金額，合共240萬元。

全晚出馬最多馬房是徐雨石及鄭俊偉，各有七駒列陣。

徐廐於第四、六、八場分別出「中華威威」（四班泥地短途）、「雪茄瘀」及「謎語」（四班泥地一哩）、「激賞」（三班泥地短途）。

它在最近一次泥地夜賽的唯一頭馬正是「中華威威」，當時排1檔起步由雷神勝出。

今趟則抽2檔出閘由巴度策騎，負磅多了六磅影響不大，有望梅開二度。

「雪茄瘀」及「謎語」皆未開齋，如今同被安排初跑泥地，幕後立心求變求勝。

至於「激賞」排位後後備入替，由剛在上周末（8日）贏泥地短途開齋的黃皓楠發揮。

此駒上次取勝正是於此程，評分現創新低，轉投徐廐後季內亦未贏馬交代，陣上必拼無疑。

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