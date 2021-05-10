鄭俊偉雖然現時排在練馬師成績榜的包尾位置，不過他在近九次沙田夜賽，當中七次有馬贏，其實成績好過不少同儕。

周三（12日）鄭俊偉共派七駒上陣，其中第五場「威武承傳」及第六場「牽旺加富」由近期手風甚順之周俊樂執韁，有力替馬房建功。

翻查紀錄，周俊樂出道以來，曾四次策騎鄭廐馬角逐泥地賽事，取得一勝兩位一殿未失前四名，所以今期合作兩駒應非無的放矢。

機會較高當然是「威武承傳」，近兩仗轉跑泥地均上名，包括前仗正是於泥地夜賽贏馬，反映本身擅於摸黑出擊。

今戰編有兩場四班泥地1200米，練者仍替牠出王牌，已盡顯求勝之決心。

另外，「牽旺加富」近四仗在三班上陣均跑得接近的第四，今仗降入四班肯定有利，換周俊樂減輕負磅用意向好，可望打開在港勝門。

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