沙田馬場周三（12日）設有八場夜馬賽事，其中六場是泥地賽，當中有不少馬初戰泥地，包括第八場三班1200米葉廐「佳景福星」。

四歲澳洲自購新馬「佳景福星」來港兩季出賽12次，成績四冠三季，上名率接近六成，贏馬路程為田草1000米及1200米。

血統上，「佳景福星」有美國背景，其曾祖父Green Desert及曾外祖父Red Ransom均為美國馬，從中推斷「佳景福星」應勝任泥地賽。

「佳景福星」同父馬兼同屬棗色的「添好運」及「大龍騰」（均已退役），在港俱曾勝泥地1200米。

「佳景福星」如今首度跑泥即打王牌，可望成功開拓一條新出路，以替馬主爭取更多獎金收入。

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