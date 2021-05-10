姚本輝上季首度榮登冠軍練馬師寶座，質新馬是頭馬主要來源，不過這位資深練馬師，其實訓練老馬亦有一手。

今季中加盟旗下之「翡翠劇院」是最佳證明，這匹七歲馬已超過兩年未勝。

「翡翠劇院」上仗轉投姚廐後首戰，沿途快跟僅不敵「種福者」屈居第二，表現大有起色，今次再被安排跑泥地1200米，有力爭取久違的頭馬。

姚本輝受訪時說：「『翡翠劇院』加盟時健康情況良好，很快可以投入操練，狀態自然亦不斷提升。」

「更重要是我認為此駒目前評分處於有利水平，果然上仗跑五班賽以良好走勢拼得第二，令我非常滿意。」

「『翡翠劇院』跑完上仗後進度理想，狀態仍處勇境，我認為只要發揮正常，應可取得好成績，至於能否勝出，則要視乎臨場有沒有好際遇了。」

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