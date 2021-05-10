羅富全自從2017年開倉以來，合共15次沙田夜賽，他在當中12次交出頭馬，合共取得18場頭馬。

包括在季內兩次泥地夜賽分別勝出「黃金甲」、「保羅承傳」及「逍遙自在」，可見這位練馬師經常喜歡在沙田夜賽發動攻勢。

而「黃金甲」及「逍遙自在」正是由潘頓經手，周三（12日）賽事羅廐將一對王牌馬第五場「源源動力」及第八場「高友之星」交由潘頓執韁，應是馬房出擊重心。

「源源動力」上仗是轉投羅廐後首次上陣，結果只輸不足一身位跑第四，應己仄準性能。

觀乎羅富全今季只接收五匹轉倉馬，其中「南區寶」、「維港奔流」及「萬眾力得」均交出頭馬，另外「辣臣」最近亦打叠上名，相信「源源動力」亦會盡快求功。

另外，「高友之星」前仗跑泥地夜賽只輸頸位跑第四，場地性能有保證，打王牌續配潘頓，有力征服三班。

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