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沙田跑夜馬有六場泥地 田泰安季內泥地頭馬冠同儕 「神舟時代」來到了

1小時前
田泰安（左）與丁冠豪合作良好

禮拜三（12日）舉行很久不見的沙田泥草地夜賽（兩草六泥），要捧騎師的話，田泰安必然是首選。

事關此子季內跑泥已勝出11場賽事，乃所有騎師之冠。

田泰安該11場泥地頭馬中，有九場出自1200米，足見他是同程專家。

加上他今季在兩次泥地夜馬分別勝出「一路順風」（苗廐）、「天天精彩」（東廐），更加值得支持。

丁冠豪馬房「神舟時代」乃田泰安嫡系座騎，雖然連仗熱門倒灶，但復課仍被力磨，狀態有增無減。

此駒早前在田泰安胯下試1200米泥閘，後上一湧而過，走勢充滿朝氣，泥地性能必不差。

在港同父系馬中，「紅海福星」、「駿皇星」（均屬文廐）均為泥地好手，「神舟時代」這匹身價650萬的四歲生力軍未開齋，自然逢出必拼。

另同屬丁廐的「文明之星」，已連續四仗在田泰安胯下，跑泥地1200取得一冠一季一殿，贏馬一役亞軍為自購新馬精英「好玩福星」（沈廐），可見賽事水準甚高。

今戰「文明之星」續配田泰安出師贏馬路程，未嘗不可重開勝門。

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