本地一哥何澤堯，周一（10日）早上接受一本體育雜誌到馬場做專訪，他們派出幾位攝影師到場，非常大陣仗。

不過周一排位朝，馬匹操練工作相當忙碌，何澤堯連操多駒，到八時半收工才開始接受訪問。

何澤堯全朝主要為呂廐操馬，親自主操有程馬包括第四場「福喜多多」、第五場「陽明滿滿」、第六場「勝利波幅」及第七場「禪勝寶駒」。

呂健威則偕同女兒一齊督操，在烽火台內逐一舉鏡觀看各駒，全程相當留心。

呂、何合作成功率高，且看周三（12日）連場出擊，能否帶來好成績。

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