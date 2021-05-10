經過剛周六（8日）沙田日賽完成後，最新一輪馬匹評分變動又出籠，當中重點自然是該日十匹頭馬的評分加幅。

以狂風掃落葉姿態大勝對手5.5馬位的新一代泥地王「超霸神駒」（沈廐），漫不經意便刷新泥地1650米全港紀錄時間，賽後獲加14分相信不致令人太意外。

但正式突破百分，最新評102分的「超霸神駒」可能面對無合適泥地賽程可供選擇問題，且看會否一如練馬師沈集成所言，須要放眼海外的泥地大賽。

丁冠豪馬房「葵涌精英」新近於第五班草地1200米打開勝利之門兼脫離淘汰區域，五歲馬苦戰三季終於破蛋，賽後少見只被評磅員加4分，最新評分亦唔過30分，下次再跑第五班賽事仍無須孭太重磅出爭。

5.8沙田日賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

運來福星 65（＋7）

葵涌精英 29（＋4）

會長之星 65（＋5）

功夫茶 45（＋5）

紅麗舍 55（＋6）

桃花紅 54（＋5）

大紅蜂 70（＋7）

雙天至尊 70（＋7）

勁力十足 70（＋6）

超霸神駒 102（＋14）

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